Brent petrolün varili 71,08 dolardan işlem görüyor

Dün 71,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 artarak 71,08 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,68 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İsrail ve Gazze arasında ateşkesin sona ermesi, Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri, Çin'in artan enerji talebi ve ABD'nin para politikalarına ilişkin belirsizlikler gibi faktörlerle yükselişini sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıların, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik operasyonlar sona erene kadar devam edeceğini açıkladı.

Uzmanlar, ABD'nin Yemen'deki operasyonlarını genişletmesi ve Husilerin İsrail gemilerine yönelik tehditlerini sürdürmesinin, kritik ticaret yollarında ek güvenlik riskleri yarattığını belirtiyor. Kızıldeniz'deki çatışmaların şiddetlenmesi, küresel enerji sevkiyatlarını aksatma ihtimalini artırarak petrol fiyatlarında yükselişe neden oluyor.

Husilerin ticari gemileri hedef alması, dünya deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15'inin geçtiği bu stratejik bölgedeki arz güvenliğini tehlikeye atıyor. Bölgedeki gerilimin, küresel enerji sevkiyatlarını aksatma ihtimalini artırdığı ve bu durumun petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskı yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin, pazar günü iç tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı bir ekonomik teşvik paketi açıkladı.

Çin'de iç tüketimin artması, enerji talebinin yükseleceğine dair beklentileri güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı çekti. Piyasa oyuncuları, Çin'in sanayi üretimi ve perakende satış verilerini yakından takip ederek küresel büyüme sinyallerini değerlendirmeye devam ediyor.

ABD yönetiminin tarife adımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler önemli risklerden olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziranda yapılacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, faizlerin düşmesinin zayıflayan dolar ve artan ekonomik aktiviteyle birleşerek petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini dile getiriyor.