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Dünya
TRT Haber 18.03.2025 10:06

Katil İsrail'in aşırı sağcıları katliamın yeniden başlamasından memnun

İsrail'de aşırı sağcılar, ordunun Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına yeniden başlamasını "memnuniyetle" karşıladı.

Katil İsrail'in aşırı sağcıları katliamın yeniden başlamasından memnun

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, X hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, saldırıların yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Smotrich, saldırılara yeniden başlayacaklarına dair söz verdiğini ve İsrail'in Gazze'ye "çok güçlü" bir saldırı başlattığını belirterek, bunun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in göreve başlamasından bu yana planlandığını ve aşamalı bir sürecin yaşanacağını belirtti.

Bu saldırıların daha öncekilerden çok farklı olacağını öne süren Smotrich, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olmasına rağmen hükümette kalıp görevini yerine getirdiğini ileri sürerek saldırılardan memnuniyetini ifade etti.

Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir de "Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'in yoğun saldırılara geri dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürmesini hep savunduğunu söyleyen Ben-Gvir, Hamas'ın "yok edilmesi" gerektiğini savundu.

190'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.

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