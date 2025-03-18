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Dünya
AA 18.03.2025 09:26

Katil İsrail'in katliamında ölenlerin sayısı 322'yi aştı

Soykırımcı İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.

Katil İsrail'in katliamında ölenlerin sayısı 322'yi aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak, uluslararası ve insani tüm anlaşmaları ihlal ederek sivillere yönelik soykırımı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısının 322'yi aştığı ve onlarca yaralının olduğu kaydedildi.

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Ölen ve yaralananların bir kısmı hastanelere ulaştırılırken, büyük bir kısmının bölgedeki kötü insani şartlar ve tüm kentlerdeki akaryakıt sıkıntısının ulaşımı felç etmesi nedeniyle henüz hastanelere nakledilemediği, ölenlerin ve kayıpların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu ifade edildi.

İsrail ateşkesi bozduğunu duyurdu

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı

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