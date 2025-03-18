Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu

İsrail’in soykırım politikası hız kesmeden devam ediyor.

Sahur vakti katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne geniş çaplı hava saldırıları düzenleyerek, yoğun sivil kayıplara neden oldu. Bu saldırılar, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesin en büyük ihlali olurken, Ramazan ayında gerçekleşmesi, Filistin halkına yönelik zulmün boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in barbarca saldırılarında en az 320 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyor.

Soykırım ordusu 5 saatte 322 masum sivili katletti.



İsrail’in sahur saatlerinden bu yana #Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artıyor. pic.twitter.com/MTfOD1XMLQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2025

Soykırımcı İsrail: Saldırılar artarak sürecek

Katil Binyamin Netanyahu, saldırıların artarak devam edeceğini duyurdu.

Netanyahu, Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayı reddettiğini iddia ederek, “İsrail, bundan sonra Hamas’a karşı artan askeri güçle hareket edecektir” dedi.

Katliamı meşrulaştırmaya çalışan İsrail yetkilileri, operasyonun süresiz olduğunu ve daha da genişleyebileceğini açıkladı.

Soykırımcı İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de yaptığı açıklamada saldırıların süreceğini belirterek, “Düşmanlarımıza karşı merhamet göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hamas: İsrail, ateşkesi ihlal etti, rehineler tehlikede

Hamas yetkilileri, İsrail’in yeni saldırılarının ateşkesi açıkça ihlal ettiğini ve rehinelerin hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Hamas Siyasi Büro üyesi İzzat el-Rişk, Netanyahu’nun saldırı emrini, “aşırı sağcı hükümetini ayakta tutmak için rehinelere idam cezası vermek” olarak nitelendirdi.

Hamas İçişleri Bakanı şehit edildi

Hamas kaynaklarına göre, İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze İçişleri Bakanı Mahmud Ebu Vatfa şehit oldu. Hamas yetkilileri, Gazze kentindeki hedef alınan bir bölgede Ebu Vatfa’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, saldırıların devam edeceğini ve yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı kalmayacağını açıkladı, Gazze’ye yönelik yeni bir kara işgalinin sinyalini verdi.

Öte yandan, Beyaz Saray, İsrail’in saldırıları hakkında önceden bilgilendirildiğini açıkladı.

ABD yönetimi, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını desteklediğini bir kez daha göstererek, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Kıyamet kopacak" ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.