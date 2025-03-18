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Dünya
AA 18.03.2025 06:28

İsrail, soykırım öncesi ABD'den izin almış

Soykırımcı İsrail, bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda destekçisi ABD'ye danıştığını açıkladı.

İsrail, soykırım öncesi ABD'den izin almış

Fox News'e konuşan soykırım ortağı Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak" ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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