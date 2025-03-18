Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2025 03:14

İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupla ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yemen ile ilgili Tahran'a yönelik suçlama ve tehditlerini reddederek, "Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olacağını" açıkladı.

İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne ilettiği mektupta, Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin Tahran aleyhindeki "pervasız ve provokatif" açıklamalarını kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti.

Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Herhangi bir saldırgan eylemin korkunç sonuçları olacak ve bunun tüm sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır." ifadelerinin kullanıldığı mektupta, "Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah tedarik ettiğine dair suçlamaların doğru olmadığı ve Yemenlilerin karar alma ve eylemlerinde bağımsız hareket ettiği" vurgulandı.

Mektupta, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e karşı saldırılarının bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali ve barış ve istikrara tehdit olarak nitelendirilirken ABD'nin saldırıları ve tehditlerine karşı Güvenlik Konseyi'ne gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırım ve kuşatmasına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e mal taşıyan gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ağır saldırılar başlatan ABD'nin Başkanı Donald Trump, Husiler'in saldırılarının İran'dan kaynaklandığını ve Tahran yönetiminin bunun "korkunç sonuçlarına" katlanmak durumunda kalacağını ifade etmişti.

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
Trump, Biden'ın çocuklarına Gizli Servis korumasını kaldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:27
Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
03:11
Trump, Biden'ın çocuklarına Gizli Servis korumasını kaldırdı
03:04
Bakan Göktaş öğrencilerle sahur yaptı
03:13
Suriye ve Lübnan arasında sınır bölgesi ateşkesi
00:54
Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi
00:59
DMM, "Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti" iddiasını yalanladı
30 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
30 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
FOTO FOKUS
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ