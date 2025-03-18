İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne ilettiği mektupta, Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin Tahran aleyhindeki "pervasız ve provokatif" açıklamalarını kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti.

Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Herhangi bir saldırgan eylemin korkunç sonuçları olacak ve bunun tüm sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır." ifadelerinin kullanıldığı mektupta, "Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah tedarik ettiğine dair suçlamaların doğru olmadığı ve Yemenlilerin karar alma ve eylemlerinde bağımsız hareket ettiği" vurgulandı.

Mektupta, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e karşı saldırılarının bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali ve barış ve istikrara tehdit olarak nitelendirilirken ABD'nin saldırıları ve tehditlerine karşı Güvenlik Konseyi'ne gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırım ve kuşatmasına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e mal taşıyan gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ağır saldırılar başlatan ABD'nin Başkanı Donald Trump, Husiler'in saldırılarının İran'dan kaynaklandığını ve Tahran yönetiminin bunun "korkunç sonuçlarına" katlanmak durumunda kalacağını ifade etmişti.