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Dünya
AA 18.03.2025 00:52

Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde "daha ağır ve rahatsız edici misilleme seçeneklerini" uygulayacaklarını belirtti.

Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi
[Fotograf: Reuters]

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ın, Husi güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Kızıldeniz'in en kuzeyine, 1300 kilometre uzağa çekildiğini iddia etti.

Husi, "Şu anda ABD saldırılarına, uçak gemisini, savaş gemilerini ve diğer askeri unsurlarını hedef alarak karşılık veriyoruz. Ancak saldırılar devam ederse, bundan daha büyük misilleme seçeneklerimiz var." dedi.

Husiler'in lideri, "Eğer ABD Yemen'e saldırılarını sürdürürse, ona karşı daha ağır ve daha rahatsız edici misilleme hamlelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

ABD: Husilerin saldırılarına karşı yaklaşımımız tamamen değişti
ABD: Husilerin saldırılarına karşı yaklaşımımız tamamen değişti

Husiler, son 24 saat içinde USS Harry Truman uçak gemisini iki kez füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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