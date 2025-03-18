Parçalı Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2025 00:40

Beyaz Saray: Artık kasabada yeni bir şerif var ve adı Donald Trump

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Husilere yönelik saldırısıyla ilgili bir soruyu, "Artık kasabada yeni bir şerif var ve adı Donald Trump." şeklinde yanıtladı.

Beyaz Saray: Artık kasabada yeni bir şerif var ve adı Donald Trump
[Fotograf: AFP]

Leavitt, günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları ve kararlarıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın, İran'ın Husilerin tüm saldırılarından sorumlu tutulacağına dair açıklamalarına ilişkin soruyu, "Artık kasabada yeni bir şerif var ve adı Donald Trump. Dünya bu konuda resmi olarak uyarıldı." diye cevapladı.

"İran'a mesajımız, bu başkanı (Trump) ciddiye almanız gerektiğidir. Ve bence Husiler bunu geçen hafta sonu zor yoldan öğrendiler." diyen Leavitt, Trump'ın ticari gemilere yapılan saldırıları "ellerini kavuşturup izlemeyeceğini" belirtti.

Leavitt, Trump'ın, bundan sonra Husilerin yaptığı saldırılardan İran'ın doğrudan sorumlu tutulacağına dair Truth Social'dan yaptığı yazılı açıklamayı gazetecilere okudu.

El Salvador'a gönderilen 200 düzensiz göçmen için 6 milyon dolar ödenecek

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD'den sınır dışı edilerek El Salvador'a gönderilen 200 civarındaki düzensiz göçmen için, söz konusu ülkeye 6 milyon dolar ödeneceğini açıkladı.

Düzensiz göçmenler için, "Bu kişiler yabancı terörist olarak tanımlandı." ifadesini kullanan Leavitt, sınır dışı edilme işleminin durdurulması yönündeki yargıç kararına neden uyulmadığına ise yargıcın yazılı emri yürürlüğe girmeden uçakların kalkmış olmasını gerekçe gösterdi.

Sözcü Leavitt, "El Salvador’a gönderilen kişiler Tren de Aragua çetesi üyesidir, bu ABD sınırları içerisinde faaliyet gösteren yabancı bir terör örgütüdür. Önceki yönetim, ülkemizi işgal etmelerine izin vermiştir." ifadelerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna barışına çok yakın olduklarını belirtti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın Kiev ile Moskova arasında barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek, "Barış anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık ve Trump bunu başarmaya kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

Leavitt, görüşmelerin neticelenmemesi durumunda Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda, "kesinlikle istekli" olduğunu söyledi.

"Fransızların Almanca konuşmamasının tek nedeni ABD"

Fransa’da bir politikacının ABD'nin Özgürlük Heykeli'nin değerlerini temsil etmediği düşüncesiyle geri istediği sorusuna Leavitt, "O düşük seviyeli Fransız politikacıya, Fransızların şu anda Almanca konuşmamasının tek nedeninin ABD olduğunu ve bu yüzden ülkemize minnettar olması gerektiğini hatırlatırım." sözleriyle cevap verdi.

Leavitt, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 Ocak Komitesi üyeleri hakkındaki af kararının ıslak imzalı olmaması nedeniyle Trump tarafından hükümsüz sayılmasını da savundu.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Zelenski: Putin ateşkes teklifine evet diyemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi
00:59
DMM, "Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti" iddiasını yalanladı
00:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Çanakkale Zaferi" mesajı
00:40
Zelenski: Putin ateşkes teklifine evet diyemiyor
00:01
Trump: Kennedy suikastına ait belgeler yarın açıklanacak
23:46
Ankara Valiliğinden fırtına ve zirai don uyarısı
30 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
30 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak
FOTO FOKUS
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ