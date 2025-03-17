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Dünya
AA 17.03.2025 23:40

ABD: Husilerin saldırılarına karşı yaklaşımımız tamamen değişti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Amerikan gemilerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve saldırılara karşı yaklaşımın tamamen değiştiğini bildirdi.

ABD: Husilerin saldırılarına karşı yaklaşımımız tamamen değişti
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir önceki ABD yönetiminin sadece saldırı olduğunda karşılık verdiğine işaret eden Bruce, "Şimdi saldırılara karşı yaklaşımımız tamamen değişti." bilgisini verdi.

Bruce, Husilerin Amerikan gemilerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu da belirterek, "Bunlar idare edilmemeli. Sonlandırılmalı." vurgusunu yaptı.

Sivil ölümlerin sorulması üzerine Bruce, kimsenin hiçbir koşulda sivil ölüm istemediğini ifade etti.

Bruce, "Ancak diğer taraftan korsan Husiler tüm ülkeye ve deniz bölgesine el koymaya çalışıyor." diye konuştu.

ABD'nin sivil ölümleri engellemeye çalıştığını ancak mevcut durumun sürdürülemez olduğunu dile getiren Bruce, sivil ölümler için üzüntü duyduklarını söyledi.

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Husiler ise 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırıları sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını ifade etmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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