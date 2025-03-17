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Dünya
AA 17.03.2025 23:36

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna bir dizi saldırı düzenledi

Katil İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki Batı Bekaa bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna bir dizi saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, ülkenin doğusundaki Batı Bekaa bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı.

Söz konusu saldırılardan 4'ünün insansız hava araçlarıyla (İHA), birinin de F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırılarda can kaybına dair ise bilgi verilmedi.

Batı Bekaa bölgesi semalarında görülen İsrail'e ait savaş uçaklarının zaman zaman süpersonik uçuşlar yaptığı, ayrıca ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesine de saldırılar düzenlediği duyuruldu.

Nebatiye'ye bağlı Marcayun bölgesinde Litani Nehri'nin yatağının bombalandığı, yine Nebatiye'ye bağlı Yahmur eş-Şıkeyf beldesi yakınlarının da vurulduğu aktarıldı.

Güneydeki saldırılarda ölü sayısı 2'ye çıktı

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yahmur beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda ölü sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Yahmur beldesine İHA'yla düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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