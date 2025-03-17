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Dünya
AA 17.03.2025 22:53

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki ikinci büyük su arıtma tesisi de durma noktasına geldi

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin güneyindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisinin devre dışı kalmasından günler sonra, kuzeyindeki ikinci büyük su arıtma tesisinde de faaliyetlerin durma noktasına geldiği duyuruldu.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki ikinci büyük su arıtma tesisi de durma noktasına geldi
[Fotograf: AA]

Deyr el-Belah'taki "El-Bassa" Su Arıtma Tesisinin Müdürü Ahmed er-Rubai, yaptığı açıklamada, günlük 6 bin metreküp su arıtan tesisin İsrail'in Gazze'ye elektrik tedarikini durdurması nedeniyle jeneratörlerle çalıştırıldığını söyledi.

Rubai, tesis ile kıyıdaki kuyuları birbirine bağlayan kablonun 3 gün önce hasar gördüğünü, gerekli ekipman olmadığı için hala onarılmadığını, bu durumun da tesisin faaliyetinin durma noktasına gelmesine neden olduğunu kaydetti.

"Zaman geçtikçe durum daha da kötüleşiyor. Sınır kapılarının birkaç gün daha kapalı kalması yakıt stoklarının tükenmesine yol açacak ve bu da tesisin tamamen durmasına neden olacak." diyen Rubai, tesisin durmasının Gazze'nin orta kesimi ile Han Yunus'taki binlerce kişinin içme suyundan mahrum kalması anlamına geleceğini vurguladı.

"Bu krize en kısa sürede çözüm bulunmazsa durum felaket olacak. Orta bölgeler ile Han Yunus, içme suyu eksikliği nedeniyle tehdit altında ve bu da binlerce kişinin hayatını riske atıyor. " ifadesini kullanan Rubai, elektrik kablosunun onarılması ve tesisin yeniden tam anlamıyla faaliyete geçmesi için gerekli yakıt ve ekipmanı sağlamak üzere sınır kapılarının açılması talebinde bulundu.

Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durduran İsrail, 9 Mart Pazar günü de Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesme kararı almıştı.

İsrail'in elektrik tedarikini kesmesiyle Deyr el-Belah'taki merkezi deniz suyu arıtma tesisi devre dışı kalmıştı.

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