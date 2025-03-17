İsrail'de 7 Ekim'den sonra güvenlik bürokrasisinin zirvesindeki deprem sürüyor

İsrail'de askeri komuta kademesi ve güvenlik bürokrasisinin zirvesinde 7 Ekim'e ilişkin deprem devam ediyor. Ülke tarihindeki en büyük güvenlik zafiyeti ve ihmaller arasında gösterilen olayın ardından, güvenlik ve devlet bürokrasisinde üst düzey isimlerin istifaları ve görevden almalar bitmedi.

Son olarak Başbakan Binyamin Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın çarşamba günü düzenlenecek hükümet oturumunda görevden alınmasının oylanacağını duyurdu. Netanyahu, kararına gerekçe olarak, 7 Ekim'de "başarısız olmakla suçladığı" Bar'a artık güven duymamasını gösterdi.

Bar, 7 Ekim 2023'ten bugüne koltuğuna veda edecek 7. üst düzey isim oldu.

Netanyahu, 7 Ekim'e ilişkin ordu ve güvenlik teşkilatlarını suçlamaya devam ediyor. Muhalefet ve Netanyahu karşıtları ise Başbakan'ın birinci derecede sorumlu olduğunu ve görevden ayrılması gerektiğini ifade ediyor.

İsrail'de 7 Ekim'den bugüne koltuğuna veda eden 6 isim ise şöyle sıralanıyor:

1- Savunma Bakanı Yoav Gallant

İsrail'de 7 Ekim saldırısı gerçekleştiği sırada ordudan sorumlu Savunma Bakanlığı koltuğunda Yoav Gallant oturuyordu. Orduda daha önceden Gazze'nin de içinde yer aldığı Güney Cephesi Komutanlığını yürüten Gallant, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlayan saldırılarında liderlik görevi üstlendi. Gazze'deki Filistinliler için "insansı hayvanlar" ifadesiyle tepki çeken Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" yakalama emri bulunuyor. Netanyahu, Gazze'de Hamas ile ateşkes, esir takası anlaşması ve diğer konularda görüş ayrılığı yaşadığı Gallant'ı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin gerçekleştiği 5 Kasım 2024'te görevden aldı.

2- Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim'de bu görevde bulunuyordu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırılarını yürüten Halevi, başta Netanyahu olmak üzere iktidardaki koalisyon hükümetinde yer alan çok sayıda isimle karşı karşıya geldi. Hakkında görevden alınacağı iddialarının gölgesinde Halevi, 21 Ocak'ta istifasını açıklamasının ardından 5 Mart'ta görevinden ayrıldı.

3 - İsrail askeri istihbarat Başkanı Aharon Halifa

İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) Başkanı Aharon Halifa, başında bulunduğu birimin başarısızlığını gerekçe göstererek 22 Nisan 2024'te görevi bıraktığını açıkladı.

4-İsrail ordusu Operasyonlar Komutanı Oded Basyuk

İsrail ordusu Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Oded Basyuk, 4 Mart'ta 7 Ekim'deki başarısızlığı gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

5- Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman

İsrail ordusunda, 7 Ekim'in ardından istifa eden en üst düzey isimlerden biri de Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman oldu. Finkelman, "7 Ekim'deki başarısızlığını ömür boyu unutmayacağını" belirterek 21 Ocak'ta istifasını açıkladı.

6- Gazze Bölüğü Komutanı Effie Rosenfeld

İsrail ordusu Gazze Bölüğü Komutanı Efi Rosenfeld, 7 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze çevresindeki üslerinin Kassam Tugayları'nın silahlı unsurları tarafından işgal edilmesini gerekçe göstererek 9 Haziran 2024'te görevinden istifa ettiğini duyurdu.