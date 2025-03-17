Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2025 20:02

İsrail'de 7 Ekim'den sonra güvenlik bürokrasisinin zirvesindeki deprem sürüyor

İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısının ardından devletin zirvesinde karşılıklı suçlamalarla gerek istifa etmek zorunda kalarak gerekse görevden alınarak koltuğuna veda edecek 7. isim iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar oldu.

İsrail'de 7 Ekim'den sonra güvenlik bürokrasisinin zirvesindeki deprem sürüyor
[İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Direktörü Ronen Bar | Fotoğraf: Reuters]

İsrail'de askeri komuta kademesi ve güvenlik bürokrasisinin zirvesinde 7 Ekim'e ilişkin deprem devam ediyor. Ülke tarihindeki en büyük güvenlik zafiyeti ve ihmaller arasında gösterilen olayın ardından, güvenlik ve devlet bürokrasisinde üst düzey isimlerin istifaları ve görevden almalar bitmedi.

Son olarak Başbakan Binyamin Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın çarşamba günü düzenlenecek hükümet oturumunda görevden alınmasının oylanacağını duyurdu. Netanyahu, kararına gerekçe olarak, 7 Ekim'de "başarısız olmakla suçladığı" Bar'a artık güven duymamasını gösterdi.

Bar, 7 Ekim 2023'ten bugüne koltuğuna veda edecek 7. üst düzey isim oldu.

Netanyahu, 7 Ekim'e ilişkin ordu ve güvenlik teşkilatlarını suçlamaya devam ediyor. Muhalefet ve Netanyahu karşıtları ise Başbakan'ın birinci derecede sorumlu olduğunu ve görevden ayrılması gerektiğini ifade ediyor.

İsrail'de 7 Ekim'den bugüne koltuğuna veda eden 6 isim ise şöyle sıralanıyor:

1- Savunma Bakanı Yoav Gallant

İsrail'de 7 Ekim saldırısı gerçekleştiği sırada ordudan sorumlu Savunma Bakanlığı koltuğunda Yoav Gallant oturuyordu. Orduda daha önceden Gazze'nin de içinde yer aldığı Güney Cephesi Komutanlığını yürüten Gallant, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlayan saldırılarında liderlik görevi üstlendi. Gazze'deki Filistinliler için "insansı hayvanlar" ifadesiyle tepki çeken Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" yakalama emri bulunuyor. Netanyahu, Gazze'de Hamas ile ateşkes, esir takası anlaşması ve diğer konularda görüş ayrılığı yaşadığı Gallant'ı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin gerçekleştiği 5 Kasım 2024'te görevden aldı.

2- Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim'de bu görevde bulunuyordu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırılarını yürüten Halevi, başta Netanyahu olmak üzere iktidardaki koalisyon hükümetinde yer alan çok sayıda isimle karşı karşıya geldi. Hakkında görevden alınacağı iddialarının gölgesinde Halevi, 21 Ocak'ta istifasını açıklamasının ardından 5 Mart'ta görevinden ayrıldı.

3 - İsrail askeri istihbarat Başkanı Aharon Halifa

İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) Başkanı Aharon Halifa, başında bulunduğu birimin başarısızlığını gerekçe göstererek 22 Nisan 2024'te görevi bıraktığını açıkladı.

4-İsrail ordusu Operasyonlar Komutanı Oded Basyuk

İsrail ordusu Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Oded Basyuk, 4 Mart'ta 7 Ekim'deki başarısızlığı gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

5- Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman

İsrail ordusunda, 7 Ekim'in ardından istifa eden en üst düzey isimlerden biri de Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman oldu. Finkelman, "7 Ekim'deki başarısızlığını ömür boyu unutmayacağını" belirterek 21 Ocak'ta istifasını açıkladı.

6- Gazze Bölüğü Komutanı Effie Rosenfeld

İsrail ordusu Gazze Bölüğü Komutanı Efi Rosenfeld, 7 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze çevresindeki üslerinin Kassam Tugayları'nın silahlı unsurları tarafından işgal edilmesini gerekçe göstererek 9 Haziran 2024'te görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
İsrail basını: Ordu, Hamas'a karşı şimdiye kadarki en kötü durumda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:18
AB, Suriye'ye "2025-2026 için 2,5 milyar euroluk" taahhütte bulundu
21:13
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
20:44
ABD'li şirket Firefly'ın uzay aracı "Blue Ghost" Ay'da sessizliğe gömüldü
20:22
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü
20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye girişimimizle cesur bir adım attık
19:38
Bakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısında bulundu
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
FOTO FOKUS
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ