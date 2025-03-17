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Dünya
AA 17.03.2025 16:14

Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanarak Bulgaristan'da tedavi gören 14 kişinin durumu ağır

Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrinde bir gece kulubünde çıkan yangın sonucu yaralananlardan sınır komşusu Bulgaristan’da tedavi altına alınan hastaların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanarak Bulgaristan'da tedavi gören 14 kişinin durumu ağır

Koçani’de dün meydana gelen, 59 kişinin ölümü ve 150’den fazla kişinin yaralanması ile sonuçlanan trajik olayda, yaralılardan 14 kişi, Bulgaristan’a askeri uçak ve karadan ambulanslarla nakledildi.

Yaralıların 8’i başkent Sofya’daki Pirogov Acil Yardım Hastanesi'nde, diğerleri ise Filibe ve Varna şehirlerinde tedavi ediliyor.

Pirogov Acil Yardım Hastanesi Başhekimi Valentin Dimitrov yaptığı açıklamada, hastanede tedavi altında olan 15-31 yaş aralığındaki 8 hastanın durumunun kritik olduğunu ve hepsinin yoğun bakımda tutulduğunu belirtti.

Filibe ve Varna’da tedavi gören yaralıların durumunun da oldukça ağır olduğunu aktaran Dimitrov, Sofya’daki yaralılar için başlatılan kan bağışı kampanyasına onlarca insanın katıldığını da kaydetti.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya’daki yangında hayatlarını yitiren gençlerin ailelerine taziye mesajı gönderdiğini dile getirdi.

Ülkede 18 Mart’ta bir günlük ulusal yas ilan ettiğini duyuran Jelyazkov, Bulgaristan'ın zor günler geçiren komşusunun yanında ve her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.

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