Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2025 15:19

Ruanda, Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldı

Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalardan Kigali'yi sorumlu tutan Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldığını duyurdu.

Ruanda, Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldı

Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın yeni-sömürgecilik hezeyanlarını sürdürmeye yönelik açıklamalarının ardından Brüksel ile diplomatik ilişkilerin derhal geçerli olmak üzere kesilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Belçika'nın Ruanda'ya yönelik zavallı girişimlerinin değerlendirilmesinin ardından bu karar alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Belçika'nın KDC'de süren çatışmalardan çok önce de Ruanda'yı hedef alan açıklamaları ve girişimlerinin olduğu ifade edilen açıklamada, devamlı Ruanda'yı baltalamaya çalıştığı öne sürüldü.

Açıklamada, Belçika'nın bölgesel çatışmada açıkça taraf tuttuğu savunularak, "Hem Ruanda'yı hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ruanda'ya karşı haksız bir düşmanca görüş oluşturmak için yalan ve manipülasyon kullanarak farklı forumlarda sistematik şekilde harekete geçmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kararın, Ruanda'nın ulusal çıkarlarını ve Ruandalıların onurunu korumaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, tüm Belçikalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, Viyana Sözleşmesi'ne uygun olarak Ruanda'nın Kigali'deki Belçika diplomatik misyonunun binalarını, mülklerini ve arşivlerini koruyacağı belirtildi.

Ruanda, Brüksel'in Kigali'yi KDC'nin doğusunda süren çatışmaları desteklemek ve toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlamasının ardından Belçika ile yardım işbirliğini durdurmuştu.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar euro destek hazırlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Bolu'daki 34 konaklama tesisinin faaliyeti durduruldu
16:16
Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanarak Bulgaristan'da tedavi gören 14 kişinin durumu ağır
16:14
Soykırımcı İsrail’in insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi’nde kıtlık uyarısı
15:38
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
15:34
OECD, Almanya'nın 2025 büyüme tahminini neredeyse yarı yarıya düşürdü
15:01
AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar euro destek hazırlığı
Dedesi ve babasından el aldığı arıcılığı "mektepli" olarak sürdürüyor
Dedesi ve babasından el aldığı arıcılığı "mektepli" olarak sürdürüyor
FOTO FOKUS
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
Güvenlik duvarı: Tatil dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ