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Dünya
AA 17.03.2025 13:57

Güney Kore ile Ukrayna, savaşta yakalanan Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine dönüşünü görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine geri dönüşü konusunu ele aldıkları bildirildi.

Güney Kore ile Ukrayna, savaşta yakalanan Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine dönüşünü görüştü

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Cho ile Sybiha'nın telefonla görüştüklerini duyurdu.

Cho ile Sybiha, Ukrayna tarafından yakalanan iki Kuzey Koreli savaş esirinin ülkelerine dönüşü konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ülkesinin anayasasına göre iki askerin Güney Kore vatandaşı olduğunu Sybiha'ya aktaran Cho, askerlerin bu niyette olduklarını bildirmeleri halinde ülkeye kabul edileceklerini söyledi.

Güney Kore basınında ocakta yayımlanan haberlerde Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmaları için Kursk'a 1000 ile 3 bin arasında asker sevk ettiği öne sürülmüştü.

Kuzey Kore'nin 2024'te Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandırdığı öne sürülüyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğüne, yaklaşık 2 bin 700'ünün yaralandığına dair istihbarat raporunu paylaşmıştı.

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