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Dünya
AA 17.03.2025 13:56

Kremlin: Putin ile Trump'ın yarın yapacağı telefon görüşmesi için hazırlıklar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın yapacağı telefon görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Kremlin: Putin ile Trump'ın yarın yapacağı telefon görüşmesi için hazırlıklar sürüyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağı yönündeki açıklamasını doğrulayan Peskov, "Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Peskov, "bu görüşmede hangi konuların ele alınacağı" yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

ABD'de Amerika'nın Sesi’nin (Voice of America-VOA) ve bazı medya kuruluşlarının kapatılmasını değerlendiren Peskov, bunların Rusya'da talep görmediğini belirterek, "Bu, ABD'nin egemen kararı." ifadesini kullandı.

Peskov, Putin'in cephedeki Rus askeriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Tacikistan'ın, Rusya'nın yakın ortağı ve müttefiki olduğunu kaydetti.

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