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Dünya
AA 17.03.2025 12:17

Katil İsrail ordusu Lübnan'a yönelik ihlallerini havadan ve karadan sürdürüyor

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik havadan ve karadan sürdürdüğü ihlallerini gece saatlerinde artırarak devam ettirdi.

Katil İsrail ordusu Lübnan'a yönelik ihlallerini havadan ve karadan sürdürüyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a karşı gerilimi artırdığına dikkat çekildi.

İsrail ordusuna ait askeri helikopterlerin gece saatlerinde güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı beldelerin üzerinde yoğun uçuşlar yaptığı aktarılan haberde, İsrail askeri birliklerinin de gece yarısından itibaren Ayta eş-Şab ve çevre beldelerine girdiği belirtildi.

İsrail ordusunun son iki günde Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 92 kişi hayatını kaybederken 285 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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