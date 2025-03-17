Okyanusta 95 gün kaybolan balıkçı hayatta kalmak için kaplumbağa ve kuş yedi

7 Aralık’ta iki haftalık bir deniz yolculuğu için yola çıkan Napa, fırtınaya yakalanınca rotasından saptı.

Ailesi kaybolduğunu fark edip arama çalışmalarına başlasa da, Peru deniz devriyeleri onu bulamadı. 680 mil (1.094 km) sürüklenen balıkçı, çarşamba günü Ekvador deniz devriyesi tarafından kritik durumda bulundu.

Kurtarılmasının ardından kardeşiyle duygusal anlar yaşayan Napa, “Ölmek istemedim” dedi.

En son kaplumbağa yediğini belirten Napa, hayatta kalabilmek için yağmur suyunu biriktirerek içtiğini ve son 15 günü hiçbir şey yemeden geçirdiğini söyledi.

Ailesi umudunu yitirmedi

Torununu ve annesini düşündüğünü dile getiren Napa, “Tanrıya bana ikinci bir şans verdiği için minnettarım” dedi. Annesi Elena Castro ise oğlundan haber alamadığı günlerde umutsuzluğa kapıldığını itiraf etti.

“Tanrı’ya, ‘Yaşasa da, ölmüş de olsa, onu bana geri getir’ diye dua ettim” diyen anne Castro, kızlarının ise umutlarını hiç kaybetmediğini belirtti.

Napa, Ekvador sınırına yakın Paita kentinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Peru’nun başkenti Lima’ya götürülecek.

"Onun için yeniden doğmuş gibi"

Yeğeni Leyla Torres Napa, ailesinin, denizde kaybolduğu sırada Napa’nın doğum gününü kutlayamadığını ve bu yüzden özel bir kutlama yapacaklarını söyledi.

“O gün denizde sadece bir küçük kurabiye yiyebilmişti. Şimdi onun doğum gününü kutlamak bizim için çok önemli, çünkü o adeta yeniden doğdu” dedi.