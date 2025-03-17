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Dünya
Techtimes 17.03.2025 12:42

Google’ın yapay zeka asistanı Gemini, kişisel uygulamalara erişim sağlayacak

Google, yapay zeka destekli sohbet botu Gemini için yeni bir güncelleme duyurdu. “Kişiselleştirilmiş Gemini” adı verilen bu deneysel özellik, kullanıcının arama geçmişine erişerek daha özel ve isabetli öneriler sunmayı amaçlıyor.

Google’ın yapay zeka asistanı Gemini, kişisel uygulamalara erişim sağlayacak

Gemini Ürün Direktörü Dave Citron, yeni güncellemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gemini, yalnızca genel soruları yanıtlayan bir araç olmaktan çıkıp sizi anlayan bir kişisel asistan haline geliyor” dedi.

Google, kullanıcı gizliliğinin öncelikli olmaya devam edeceğini belirterek, Gemini’nin arama geçmişi veya diğer uygulamalara erişmeden önce kullanıcıdan izin isteyeceğini vurguladı. Kullanıcılar istedikleri zaman bu bağlantıyı kesebilecek.

Fotoğraflar, Takvim ve YouTube ile entegrasyon geliyor

Gemini’nin kişiselleştirilmiş yapay zeka modeli, kullanıcının geçmiş sorgularını analiz ederek daha doğru ve ihtiyaca yönelik yanıtlar sunacak.

Google, önümüzdeki aylarda Gemini’nin Fotoğraflar, Takvim, Notlar ve YouTube gibi uygulamalara da entegre olacağını açıkladı.

Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, “Tatile nereye gitmeliyim?” veya “Bir YouTube kanalı açmak istiyorum, içerik fikirlerine ihtiyacım var” gibi sorular sorduğunda, Gemini onların ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak önerilerde bulunabilecek.

Mobil sürüm kademeli olarak sunulacak

Gemini’nin kişiselleştirme özelliği ilk aşamada web üzerinden kullanılabilecek ve Gemini ile Gemini Advanced abonelerine sunulacak. 45’ten fazla dilde desteklenen bu özellik, ilerleyen süreçte mobil cihazlara da entegre edilecek.

Google, kullanıcıların kişiselleştirme özelliğini Gemini uygulaması üzerinden etkinleştirebileceğini duyurdu.

Ayrıca, Gemini’nin farklı Google hizmetleri arasındaki etkileşimi artırarak, Takvim ve Fotoğraflar gibi uygulamalarda çapraz uygulama taleplerini daha iyi yönetmesini sağlayacağını belirtti.

Google’ın bu hamlesi, yapay zeka alanında artan rekabetin ortasında geldi.

Teknoloji analistleri, Gemini’nin kişiselleştirme odaklı yeni versiyonunun, kullanıcı deneyimini daha ileri bir noktaya taşıyabileceğini değerlendiriyor.

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