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Dünya
AA 17.03.2025 15:00

AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar euro destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya yaklaşık 3,5 milyar euro mali destek gönderilmesini onayladı.

AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar euro destek hazırlığı

AB Konseyi, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar 50 milyar euroluk mali destek sağlanması planı kapsamında üçüncü düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 3,5 milyar euroluk fonu almak için gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği ifade edildi.

AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, ekonomik toparlanmasını ve yeniden inşasını destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, üçüncü ödemeyle birlikte ülkenin bir yıl önce yürürlüğe giren Ukrayna Fonu kapsamında yaklaşık 20 milyar euro almış olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Fonu ile ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar euroluk istikrarlı finansman sağlanacağı anımsatıldı.

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