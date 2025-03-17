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Dünya
AA 17.03.2025 21:49

ABD'nin orta ve güney kesimlerindeki hortum ve şiddetli fırtınalarda en az 40 kişi öldü

ABD'nin orta ve güney kesimlerinde hafta sonu meydana gelen hortum ve şiddetli fırtınalar nedeniyle en az 40 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin orta ve güney kesimlerindeki hortum ve şiddetli fırtınalarda en az 40 kişi öldü
[Fotograf: AP]

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerini etkisi altına aldı.

Yetkililer, 12'si Missouri eyaletinden olmak üzere farklı eyaletlerde en az 40 kişinin, hortum ve şiddetli fırtınalar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hafta sonu 9 eyalette farklı büyüklükte hortum meydana geldi.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanı, fırtınalar nedeniyle çıkan orman yangınlarında 400'den fazla evin hasar gördüğünü kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi, hafta başı itibarıyla birçok eyalette şiddetli fırtınaların etkisini yitirdiğini belirterek, Georgia’nın doğusu ve Florida'nın kuzeyinde devam eden rüzgarların tehlikeli olabileceği uyarısı yaptı.

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