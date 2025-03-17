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Dünya
AA 17.03.2025 23:33

Gazze'de çökmek üzere olan binalar Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında ağır hasar alan ve her an çökme tehlikesi bulunan binaların Filistinlilerin hayatını tehdit ettiğini bildirdi.

Gazze'de çökmek üzere olan binalar Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada, Bayındırlık, İskan ve Sivil Savunma Bakanlığına bağlı teknik ekiplerin, hasarlı binalarda inceleme yaptığını ve şu ana kadar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan 220 binanın tespit edildiğini belirtti.

Bu binalarda yaşayanların tahliye edildiğini ve çevredekilerin uyarıldığını kaydeden Maruf, İsrail'in ablukasının devam etmesi nedeniyle bu krizle baş etmenin güçleştiğini vurguladı.

Maruf, İsrail'in molozların kaldırılması için gerekli ağır iş makinalarının girişine izin vermemesi nedeniyle yıkılmaya yüz tutmuş binalarda ya da çevresinde yaşayan binlerce Filistinlinin hayatının tehlikede olduğunu ifade etti.

Maruf, ablukanın devam etmesinin yeniden inşa çabalarını geciktirdiğine, bunun da savaş nedeniyle evini kaybeden 280 binden fazla aileyi alternatif barınma imkanının olmaması nedeniyle her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu binalarda yaşamak zorunda bıraktığına dikkati çekti.

Uluslararası topluma seslenen Maruf, ablukanın kaldırılması, yıkılmak üzere olan binalar için gerekli ağır iş makinalarının Gazze'ye girişine izin verilmesi ve yeniden inşa projelerinin hızlandırılması için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

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