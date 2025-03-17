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Dünya
AA 17.03.2025 23:39

Hamas: Netanyahu ateşkesin yükümlülüklerinden kaçmakta ısrar ediyor

Hamas, İsrail'in Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatmaya, ablukaya, 2 milyondan fazla Filistinliyi açlık ve susuzlukla cezalandırmaya devam etmesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerinden kaçma konusundaki ısrarının açık bir kanıtı olduğunu belirtti.

Hamas: Netanyahu ateşkesin yükümlülüklerinden kaçmakta ısrar ediyor
[Fotograf: AA]

Hamas'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, tüm bunların, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki İsrailli esirlere karşı kayıtsızlığının ve uluslararası insancıl hukuku hiçe saymasının bir yansıması olduğu aktarıldı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal eden suçlarının arttığına işaret edilen açıklamada, "Anlaşmadan bu yana şehit sayısı yaklaşık 160'a yükseldi." denildi.

Ateşkes anlaşmasının ara bulucuları olan "garantör" ülkelere bu suçları durdurmak için derhal müdahil olmaları çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da bu konudaki sorumluluğunu üstlenmesi istendi.

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