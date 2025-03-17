Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2025 08:26

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarına yanıt olarak ve Bedir Gazvesi’nin yıl dönümünde "zulüm ve kibre karşı İslam’ın mücadelesinin devamı olarak" Kızıldeniz’in kuzeyinde bulunan uçak gemisinin birkaç saat süren operasyon sonucu balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu belirtti.

Yemen’e yönelik saldırı hazırlığının başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Seri, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

"Saldırılara misilleme devam edecek"

Seri, ABD’nin saldırılarına karşılık verilmeye devam edileceğini dile getirerek, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’nin daha fazla askeri tırmanış seçeneğinin devreye sokulacağı yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin süreceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulayacaklarının ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engelleyeceklerinin altını çizdi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.​​​​​​​

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Yemen ABD
Sıradaki Haber
Ötegezegenlerde su izleri tespit edilebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:06
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor
09:02
4 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 79 kişi yakalandı
08:41
Yeni giyilebilir cihaz: Sanal dünyaları “hissetmeyi” sağlıyor
08:37
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
08:16
Ötegezegenlerde su izleri tespit edilebilecek
08:08
Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine 3. kez ateş açtı
Meteoroloji 26 ili uyardı: Fırtına ve sağanak geliyor
Meteoroloji 26 ili uyardı: Fırtına ve sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Aişe
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Aişe
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ