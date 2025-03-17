Tayland’da tekne yangını: İngiliz turist kayıp

Tayland’ın popüler dalış noktalarından Koh Tao Adası açıklarında, turistleri taşıyan Davy Jones Locker adlı dalış teknesinde yangın çıktı. Teknedeki 21 kişi kurtarılırken, İngiliz turist Alexandra Clarke’ın kayıp olduğu bildirildi.

Güney Londra’nın Lambeth bölgesinden olduğu belirtilen 26 yaşındaki Clarke’ın, yangın sırasında teknede bulunan lavaboda olduğu iddia ediliyor. Yangın, yerel saatle 09:25’te acil durum sinyali verilmeden hemen önce başladı.

21 kişi kurtarıldı, Clarke kayıp

Teknede 15 turist, 2 mürettebat ve 4 dalış eğitmeni bulunuyordu. Yangının çıkmasının ardından özel tekneler ve gönüllü ekipler hızla bölgeye ulaştı. Yolcular tahliye edilirken, bir başka ekip yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ancak yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrollerde Alexandra Clarke’ın eksik olduğu fark edildi.

Yangın motor bölümünden başladı

Tayland Deniz Güvenliği Komutanlığı yetkililerinden Kaptan Natthaphon Sinpoonphon, teknenin Koh Tao’dan 5 ila 6 deniz mili uzaklıkta olduğu sırada yangının başladığını ve hızla yayıldığını açıkladı.

Ön raporlara göre, yangının motor bölümünde çıktığı ve kaptan kabini ile arka bölümdeki tuvalete sıçradığı belirtildi. Sinpoonphon, yangının neden çıktığının henüz kesinleşmediğini ve detaylı bir inceleme başlatıldığını söyledi.

Yetkililer, alevlerin büyüklüğü ve teknede bulunan yakıtın patlama riski nedeniyle ilk etapta arama kurtarma ekiplerinin tekneye yaklaşmakta zorlandığını belirtti.

Kaptan Sinpoonphon, "Denizdeki şiddetli rüzgar ve akıntılar arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Bölgedeki tüm teknelere durum bildirildi ve arama-kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Clarke’ın ailesine destek sağlandığı ve yerel yetkililerle yakın temas halinde olunduğu bildirildi.

Olay anına ait görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan videolarda teknenin alevler içinde olduğu görülüyor.

Yangının çıktığı Davy Jones Locker adlı teknenin, Koh Tao’dan ünlü dalış noktası South-west Pinnacle’a yolcu taşıdığı belirtiliyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer Clarke’ın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.