İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye havadan saldırdı

Beyaz Saray, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıyı başlatmadan önce kendilerine danıştıklarını duyurdu.

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı sonlandırdığını duyurdu. Üst düzey yetkilinin açıklamasında, "Netanyahu yönetimi ateşkes anlaşmasını bozma kararıyla Gazze'deki rehineleri bilinmeyen bir akıbete maruz bıraktı. Silahsız sivillere karşı soykırım savaşını yeniden başlattı"ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Filistin Acil Servisi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye en az 35 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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