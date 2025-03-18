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Dünya
TRT Haber, Reuters 18.03.2025 03:41

İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye havadan saldırdı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye havadan saldırı başlattı. Patlama seslerinin yükseldiği Gazze'de çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye havadan saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ateşkesi yok sayan İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yeniden geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye en az 35 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Filistin Acil Servisi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

"İsrail ateşkesi tek taraflı sonlandırdı"

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı sonlandırdığını duyurdu. Üst düzey yetkilinin açıklamasında, "Netanyahu yönetimi ateşkes anlaşmasını bozma kararıyla Gazze'deki rehineleri bilinmeyen bir akıbete maruz bıraktı. Silahsız sivillere karşı soykırım savaşını yeniden başlattı"ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıyı başlatmadan önce kendilerine danıştıklarını duyurdu.

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