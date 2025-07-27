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Dünya
AA 27.07.2025 13:19

Katil İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

Katil İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 133'ye çıktı.

Katil İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk, 6 ölüm vakasının kaydedildiği ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısının 87'si çocuk 133'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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