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Dünya
AA 27.07.2025 07:54

Hamas: İsrail'in müdahalesi insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve korsanlık suçudur

Hamas, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "korsanlık suçu" olarak nitelendirdi.

Hamas: İsrail'in müdahalesi insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve korsanlık suçudur

Hamas’tan yapılan açıklamada, "İsrail’in Hanzala gemisini engellemesi ve yolcularını alıkoymasının, insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve işgalin gerçek yüzünü ortaya koyan bir korsanlık eylemidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gemideki uluslararası aktivistlerin güvenliğinden İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtilerek, “Ablukayı kırmak için deniz konvoylarının gönderilmesi sürmelidir” çağrısı yapıldı.

Uluslararası aktivistlerin cesaretini takdirle karşıladığını vurgulanan açıklamada, tüm tehditlere rağmen verdikleri mesajın Filistin halkına ve dünyaya ulaştığını aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler’e “Bu korsanlık suçunu kınayın, İsrail'in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları ve soykırım savaşı nedeniyle hesap vermesini sağlayın” çağrısında bulunuldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Gazze'ye yardım için yola çıkan gemiye katil İsrail'den müdahale
Gazze'ye yardım için yola çıkan gemiye katil İsrail'den müdahale

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

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