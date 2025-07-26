Gazze'ye yardım için yola çıkan gemiye katil İsrail'den müdahale

Katil İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, katil İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

Katil İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

Gazze'ye Yol Alan Hanzala Gemisi Yolcuları

1) Ange Sahuquet - Fransa - Aktivist ve mühendis

2) Antonio La Picirella - İtalya - Aktivist

3) Antonio Mazzeo - İtalya - Öğretmen, aktivist ve gazeteci

4) Bob Suberi - ABD - Aktivist

5) Braedon Peluso - ABD - Denizci ve aktivist

6) Chloe Fiona Ludden - İngiltere ve Fransa - Eski BM çalışanı ve bilim insanı

7) Christian Smalls - ABD - Amazon İşçi Sendikası'nın kurucusu

8) Emma Fourreau - Fransa ve İsveç - Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi

9) Frank Romano - ABD ve Fransa - Akademisyen ve aktivist

10) Gabrielle Cathala - Fransa - Siyasetçi

11) Hatem Aouini- Tunus - Uluslararası aktivist

12) Huwaida Arraf- ABD - İnsan hakları avukatı ve sosyal adalet aktivisti

13) Jacob Berger- ABD - Aktör/içerik üreticisi

14) Justine Kempf- Fransa - Eski "Sınır Tanımayan Doktorlar" üyesi

15) Mohamed El Bakkali- Fas- Gazeteci

16) Robert Martin- Avustralya - Aktivist

17) Santiago Gonzalez Vallejo - İspanya - "Arap Davası ile Dayanışma Komitesi" (CSCA) eş kurucusu

18) Tania (Tan) Safi- Avustralya - Nelgesel yapımcısı

19) Vigdis Bjorvand – Norveç - Aktivist

20) Waad Al Musa- ABD/Irak - Gazeteci

21) Sergio Toribio - İspanya – Mühendis ve çevre aktivisti