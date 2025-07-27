Katil İsrail sözde "güvenli bölge" ilan ettiği alana saldırdı: 11 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden zorla edilen ailelerin sığındığı Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırı, İsrail'in sözde "güvenli bölge" ilan ettiği alandaki bir çadırı doğrudan hedef aldı.

İsrail'in, Gazze kent merkezinde bir eve düzenlediği bir diğer saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürdü.