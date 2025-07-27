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Dünya
AA 27.07.2025 12:45

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'da da yangınlar sürüyor

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'da dün çıkan yangınların büyük kısmı kontrol altına alındı, Çuha Adası ile Mora Yarımadası'nda bulunan Messinia bölgesindeki yangınlar ise devam ediyor.

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'da da yangınlar sürüyor

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, yaptığı basın açıklamasında, dün başlayan orman yangınlarının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sözcü Vathrakoyannis, gece boyunca yangınlarla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Vathrakoyannis, Mora Yarımadası'ndaki Lakonia bölgesi, Eğriboz Adası ve Girit Adası'ndaki Hania ilinde dün çıkan yangınların büyük oranda kontrol alındığını, yer yer küçük çaplı alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Vathrakoyannis, Çuha Adası ve Mora Yarımadası'ndaki Messinia bölgesindeki yangınların ise devam ettiğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Birçok yerleşim yeri tahliye edildi

Başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde yer alan Krioneri ve Parnitha ilçelerinde dün başlayan yangınlar da tamamen kontrol altına alındı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, bugün de yangın riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunularak, buna neden olabilecek faaliyetlerden uzak durulması istendi.

Hafta başından beri çöl sıcaklarının hakim olduğu ülkenin birçok noktasında dün orman yangınları çıkmış, birçok yerleşim birimi tahliye edilmişti.

Krioneri ve Hanya'daki bazı evler yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

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