Ankara
Dünya
AA 28.09.2025 10:24

Katil İsrail’in Gazze’ye son saldırılarında en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail’in Gazze’ye son saldırılarında en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin orta, kuzey ve güney kesimlerinde yoğun saldırlar düzenledi.

Orta bölgede yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarında evlere düzenlenen saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat’ta Abu Amir ailesine ait evin hedef alınması sonucu aralarında 7 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlara güvenlik endişesi nedeniyle ulaşılamadı.

​​​​​​​Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısındaki Hasayine bölgesinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında, aralarında baba ve oğlunun da bulunduğu 3 kişi can verdi, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail, Gazze kentinde ise Şifa Tıp Merkezi yakınları, Nasr ve Sabra mahalleleri ile Şati Mülteci Kampı çevresini de bombaladı.

Güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerinde ise yardım dağıtım merkezleri çevresinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus’un farklı bölgelerinde gece boyunca hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze Belediyesi çalışanlarından biri, su dağıtımı sırasında hedef alınarak öldürüldü. Belediye, saldırıyı "uluslararası insancıl hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
