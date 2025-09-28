Açık 11.7ºC Ankara
Dünya
AA 28.09.2025 02:10

Katil İsrail askerleri bir çocuğa askeri araçla çarptı

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bir çocuğa askeri ciple çarparken Ramallah'ın batısında da 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Katil İsrail askerleri bir çocuğa askeri araçla çarptı
[Fotoğraf: AFP (Aşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, katil İsrail ordusuna ait bir cip Eriha'da 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Filistin haber ajansının haberinde ise İsrail ordusunun Ramallah'ın batısındaki Bitunya kasabasına baskın düzenlediği ve 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisi geçti.

Haberde ayrıca Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Bitunya yakınlarındaki Ayn Ceryut bölgesinde bir çocuğu darbettiği ve çocuğun bilincini kaybettiği için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria İsrail
