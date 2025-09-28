Parçalı Bulutlu 10.5ºC Ankara
AA 28.09.2025 05:20

Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 31 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 31 ölü

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisinin mitinginde izdiham çıktı.

İzdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hindistan
