Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2025 08:54

Moldova'da halk sandık başında

Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarıştığı seçimlerde sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Moldova'da halk sandık başında

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 98 bini yurt dışında olmak üzere 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de oy kullanma işlemi başladı.

Milletvekili seçimi için 301'i yurt dışında, 12'si Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Özerk Yeri'nde olmak üzere 2 bin 274 sandık kuruldu.

ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemcinin izlediği seçimde, sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak. Seçimde sandık çıkış anketi yapılmayacak.

Seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması halinde parlamento seçimi geçerli kabul edilecek.

Seçime 14 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday katılıyor

Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor.

Seçime katılan siyasi partiler yüzde 5, parti koalisyonları yüzde 7, bağımsız adaylar da yüzde 2 oy oranındaki seçim barajlarını aşabilirlerse parlamentoya girebilecek.

Seçim mücadelesinin iktidardaki Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku arasında geçmesi bekleniyor.

Moldova'da erken parlamento seçimi yapılmıştı

Moldova'da Temmuz 2021'de erken parlamento seçimine gidilmişti.

Seçimde Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu PAS partisi, oyların yüzde 52,80'ini alarak tek başına hükümeti kurabilmişti.

Sosyalistler ve Komünist partilerinden oluşan siyasi blok "BECS" ise yüzde 27,17 oyla seçim yarışında ikinci olmuştu.

ETİKETLER
Moldova Seçim
Sıradaki Haber
Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 31 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:54
TEM Otoyolu'nda kaza yaptı, otomobilini bırakıp kaçtı
07:07
Yürüyüş yaparken mahsur kalan kişinin yardımına ekipler koştu
06:39
Antalya’da otomobil yayaya çarpıp karşı şeride geçti: 2 ölü
06:20
Beykoz'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını kontrol altında
05:45
Hava soğuyor, yağış geliyor
05:27
Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 31 ölü
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ