Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği saldırıda en az 20 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı Fahura Okulu bölgesinde yerleşim alanları havadan bombalandı.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle sivil savunma hizmetlerinin durduğu bölgede sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde yaklaşık üç haftadır yoğun saldırı ve kuşatmasını sürdüren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya'da sığınmacı bir ailenin kaldığı evi vurmuş, saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.