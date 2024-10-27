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Dünya
AA 27.10.2024 14:33

Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Moldova'da arama kurtarma eğitimi verdi.

Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarıyor

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli tarafından sağlandı.

21-25 Ekim'de eğitim kapsamında, Moldovalı uzmanlara arama ve kurtarma süreçleri, teknikleri, olay yeri yönetimi, ekip organizasyonu, enkaz kaldırma ve çekme operasyonları gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı dersler verildi. Eğitimin son gününde tatbikat yapıldı.

Eğitim programının sona ermesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, Moldova İçişleri Bakanı Adrian Efros ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Aleksandru Oprea katıldı.

Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarıyor

Eğitim programına katılan Moldovalı 30 arama kurtarma personeline sertifika verildi.

Büyükelçi Sertel, törende yaptığı konuşmada, eğitim programının önemine işaret ederek, "İki ülke kurumları arasında bu tür tecrübe paylaşımı önemli. Önümüzdeki dönemde de bu gibi projelerde işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Geçen yıl Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin meydana geldiğini ve Moldova'nın 55 kişilik arama kurtarma ekibini Hatay’a gönderdiğini anımsatan Sertel, bu vesileyle Moldova hükümetine minnettar olduğunu belirtti.

TİKA Kişinev Program Koordinatörü Mete de bu tür eğitim faaliyetleri yoluyla tecrübelerin aktarılmasının TİKA'nın öncelikleri arasında yer aldığını, gelecekte bu alanda farklı eğitimleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarıyor

"Türk halkına terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diliyorum"

Moldova İçişleri Bakanı Efros, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Türkiye ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Tüm ülkelerin benzer risk ve sorunlar ile karşılaştığına dikkati çeken Efros, dost ülkeler arasında daha yakın işbirliği ve dayanışmanın gerekliliğini vurguladı.

Efros, arama kurtarma personelinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla Türkiye ile işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Oprea da eğitimden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bu, daha derin bir tecrübe paylaşımı ve uzun vadeli işbirliği açısından önemli bir program." ifadesini kullandı.

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