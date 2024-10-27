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Dünya
AA, Reuters 27.10.2024 11:37

İsrail'de bir kamyon, otobüs durağına daldı: Çok sayıda yaralı var

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında, bir kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri onlarca kişiye olay yerinde müdahale etti.

Açıklamaya göre, 4'ü ağır olmak üzere 16 yaralı hastaneye kaldırıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın muhabiri Amichai Stein ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, yaralı sayısının 40 olduğunu kaydetti.

Olay, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti.

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