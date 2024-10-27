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Dünya
AA 27.10.2024 10:37

Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti.

Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi
[Fotograf: AA]

Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusundan yapılan açıklamaya göre saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti.

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