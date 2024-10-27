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Dünya
AA 27.10.2024 17:23

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 5,7 milyon kişiyi yerinden etti

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili Trami Tropik Fırtınası neden olduğu yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 85'e yükseldi, fırtına nedeniyle 5,7 milyon kişi de yerinden oldu.

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 5,7 milyon kişiyi yerinden etti
[Fotograf: Reuters]

Manila Times gazetesinde yer alan habere göre, Sivil Savunma Bürosundan (OCD) yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı yağış gibi doğal afetler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiği aktarıldı.

OCD'nin açıklamasına göre, ölü ve yaralı sayısı daha da artabilir.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) ise fırtına nedeniyle 5,7 milyon kişinin yerinden olduğunu ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine sığındığını açıkladı.

Fırtına nedeniyle 27 binden fazla evin hasar gördüğünü duyuran NDRRMC, ayrıca 520 yol ve 84 köprünün de selden etkilendiğini belirtti.

Yetkililer, tarım arazilerinin ve altyapının da fırtına nedeniyle ciddi hasar aldığını tahmin ediyor.

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