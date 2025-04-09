Katil İsrail'in Gazze'nin doğusundaki saldırıda 20 Filistinli öldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Şucaiyye Mahallesi'ndeki Bağdad Caddesi'nde bir evi bombaladı.

Saldırıda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 50'si yaralandı.

Yaralılar arasında durumu kritik olanların da bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Görgü tanıkları, enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu aktardı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1482 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846'ya yaralıların sayısı 115 bin 729’a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.