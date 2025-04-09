Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2025 13:09

Katil İsrail'in Gazze'nin doğusundaki saldırıda 20 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 20 Filistinli öldü, 50'si yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'nin doğusundaki saldırıda 20 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Şucaiyye Mahallesi'ndeki Bağdad Caddesi'nde bir evi bombaladı.

Saldırıda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 50'si yaralandı.

Yaralılar arasında durumu kritik olanların da bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Görgü tanıkları, enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu aktardı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1482 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846'ya yaralıların sayısı 115 bin 729’a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in ateşkesi bozarak başlattığı saldırılarda 1482 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
Rusya: ABD'nin tarife politikası, Dünya Ticaret Örgütünün temel kurallarını bozuyor
14:59
Tekirdağ'da yaklaşık 29 bin litre sahte içki ele geçirildi
14:50
BM: Bir aydan uzun süredir yardımların ulaşmadığı Gazze'de güvenli yer yok
14:44
Almanya'da aşırı sağcı AfD, ilk kez bir ankette birinci parti konumuna geldi
14:31
ABD ile Çin'in tarife restleşmesi yeni bir ticaret savaşını başlatıyor
14:16
Meteoroloji'den 4 bölge için zirai don uyarısı
Medeniyetler şehri Mardin'in tarihi çeşmeleri restore ediliyor
Medeniyetler şehri Mardin'in tarihi çeşmeleri restore ediliyor
FOTO FOKUS
Hatay'da başıboş sokak köpekleri kadına saldırdı
Hatay'da başıboş sokak köpekleri kadına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ