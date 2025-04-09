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Dünya
AA 09.04.2025 12:52

Katil İsrail'in ateşkesi bozarak başlattığı saldırılarda 1482 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı şiddetli saldırılarında ölenlerin sayısı 36 artarak 1482'ye yükseldi.

Katil İsrail'in ateşkesi bozarak başlattığı saldırılarda 1482 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 36 kişinin naaşının ve 41 yaralının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1482'ye, yaralananların sayısının da 3 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 846'ya, yaralıların sayısının 115 bin 729'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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