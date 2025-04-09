Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ABD'nin tarifelerinin "işe yaramayacağını" söyledi

Lula da Silva, Sao Paulo'da sanayi alanının önde gelenleriyle düzenlediği toplantıda, Trump'ın birçok ülkeyi kapsayan tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ı tek taraflı hareket etmek ve küresel sisteme "kendi iradesini dayatmakla" suçlayan Lula da Silva, Trump'ın hareketlerini takip ettiğini kaydederek, "Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama (tarifeler) işe yaramayacak." dedi.

Lula da Silva, "Birdenbire dünya, (Trump'ın) tek bir vatandaşın, dünyada ne olacağına karar vermek için kapasitesi olduğunu düşündüğü bir noktaya geliyor." diye konuştu.

Başkan Lula da Silva, daha önce de Brezilya'nın ABD'nin tarifelerinden etkilenmeyeceğini, ülkenin dış borçlarını ödediklerini bildirmişti.

Lula da Silva, krizlere karşı ülkenin korunması için 370 milyar dolarlık rezerv oluşturduklarını belirtmişti.

ABD'nin açıkladığı tarifeler

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.