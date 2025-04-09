Trump'ın tarifeleri yürürlüğe girdi

Trump'ın yaklaşık 60 ülkeden ithal edilen mallara yönelik getirdiği yüksek gümrük vergileri yürürlüğe girdi.

ABD'nin 1 trilyon dolarlık ticaret açığını fahiş gümrük vergileriyle kapatmak isteyen Trump, Pekin'in, ABD'ye aynı oranda vergiyle misilleme yapacağını açıklaması üzerine, Çin'e yönelik ek gümrük vergilerini daha da yükseltti.

Buna göre, Çin'e toplamda yüzde 104 gümrük vergisi uygulamaya konuldu.

Pekin tepkili

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ederek küresel ekonomiye zarar verdiği görüşünde.

Çin, Dünya Ticaret Örgütünden de ABD'nin gümrük vergilerine yönelik anlaşmazlık istişaresi talebinde bulundu.