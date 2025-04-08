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Ekonomi
AA 08.04.2025 16:55

Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limon üretici ve ihracatçılarıyla bir araya geldiklerini bildirerek, "Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek, denetimler sürdürülecek." dedi.

Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli ticari temaslar için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den döner dönmez Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden limon üreticileriyle Bakanlıkta bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmede, Ticaret ile Tarım ve Orman bakan yardımcıları, AK Parti milletvekilleri ile il başkanlarının bulunduğunu aktaran Bolat, bu toplantıya Mersin, Adana ve Antalya'nın yanı sıra Erdemli, Silifke, Tarsus, Finike ve Kozan'dan gelen çiftçiler, ihracatçılar, ticaret ve ziraat odaları başkanlarının katıldığını ifade etti.

"Spekülatif faaliyetlerle mücadele edilecek"

Bolat, toplantıda sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri, arz güvenliği, arz ve talepte fiyat dengesinin sağlanması için atılacak adımlar ile gelecek döneme ilişkin yol haritasının ele alındığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Toplantıda limonda halkımızın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığı için yeni hasada kadar spekülatif faaliyetlere karşı müsaade edilmeyeceği ve fiyat istikrarının sağlanacağı hususlarında değerli katılımcılarla mutabık kaldık. Bu doğrultuda, limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek, denetimler sürdürülecek. Hükümet olarak, çiftçimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

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İhracat Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat
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