Türkiye, enerjide arz güvenliği için potansiyelinin tamamını kullanmayı hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, enerji ve madencilik politikalarına ilişkin, "Türkiye'de enerji alanında piyasa yapılarını değiştirmek için pek çok reform yaptık. Bu reform paketini yaklaşık 25 yıl önce başlatıp enerji alanında birçoğunu başarıyla hayata geçirdik ve bu sayede sadece enerji alanına yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardık." dedi.

Türkiye'de enerji ve madencilik alanında pazarda karşı karşıya kalınan iki büyük zorluk olduğunu ifade eden Bayraktar, "Birincisi, ne yazık ki, ithal kaynaklara büyük ölçüde bağımlıyız. Bu da Türkiye'yi makroekonomik açıdan oldukça savunmasız hale getiriyor. 2022'de metal, petrol, doğal gaz, kömür ve mineraller gibi enerji kaynaklarında yaklaşık 100 milyar dolarlık ithalat yaptık. Her yıl bu kaynakları ithal etmek için bu tutarı ödüyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, enerji alanında arz güvenliği sıkıntısına ilişkin, "Arzı güvence altına almak ve aynı zamanda ithalat bağımlılığımızı azaltmak için amacımız yenilenebilir enerji, kömür ve mineraller gibi enerji kaynaklarımızı tamamen kullanmak. Potansiyelimizi tam olarak kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin maden kaynakları açısından en zengin çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Bayraktar, söz konusu kaynakları kullanmak için çok kapsamlı bir plan ve strateji ortaya koyduklarını ve bunu sanayi ile birleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Bayraktar, tüm değer zincirine odaklandıklarına işaret ederek "Örneğin yenilenebilir enerji alanında, sadece güneş ve rüzgardan elektrik üretmeye odaklanmıyoruz, aynı zamanda rüzgar türbinleri ve fotovoltaik paneller üretmeye de odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Madencilik sektörüne yabancı yatırımcıları çekmek için çevreye duyarlı projelerin olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bu alanda sağlık ve güvenlik konusuna da büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'de madencilik sektörüne sermaye çekmek ve ruhsatlandırma işlemlerini mümkün olduğunca basit ve kolay hale getirmek üzere bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.