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Ekonomi
AA 08.04.2025 12:13

Otomotiv endüstrisinden mart ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisi mart ayında 3 milyar 518 milyon dolarlık ihracata imza attı. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 2,5 arttı.

Otomotiv endüstrisinden mart ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün geçen ay yaptığı ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9,2 arttı.

Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 17,5 pay alan otomotiv sektöründe en fazla dış satım, 1 milyar 323 milyon dolarla "tedarik endüstrisi" grubunda gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla martta binek otomobil ihracatı yüzde 29 artarak 1 milyar 134 milyon dolar, otobüs minibüs midibüs dış satımı yüzde 1,5 artarak 267 milyon dolar oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 574 milyon dolar, çekici ihracatı ise yüzde 66 artışla 170 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla dış satım Almanya'ya

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 2,5 arttı. Önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 18, Romanya'ya yüzde 39, İspanya'ya yüzde 59, Çekya'ya yüzde 21, Fas'a yüzde 24 ihracat artışı görüldü.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya dış satım yüzde 46 artarken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 244, Slovenya'ya yüzde 150, Polonya'ya yüzde 90, Belçika'ya yüzde 63, Yunanistan'a yüzde 146 ihracat artışı gerçekleşti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 35, İtalya'ya yüzde 44, Fransa'ya yüzde 9, Belçika'ya yüzde 51 ihracat düşüşü, Almanya'ya yüzde 301, İspanya'ya yüzde 159 ihracat artışı oldu.

Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda da Almanya'ya yüzde 313, Birleşik Krallık'a yüzde 85, Polonya'ya yüzde 48, Sırbistan'a yüzde 299 ihracat artışı, İspanya'ya yüzde 46, İtalya'ya yüzde 17, ABD'ye yüzde 63 düşüş yaşandı.

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