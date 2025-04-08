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Ekonomi
AA 08.04.2025 10:32

Borsa İstanbul güne 9.553,24 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 yükselişle 9.553,24 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne 9.553,24 puandan başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,08 puan ve yüzde 1,55 artışla 9.553,24 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.407,17 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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