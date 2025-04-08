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Ekonomi
AA 08.04.2025 16:58

Trugo, 1000 yüksek hızlı şarj cihazı hedefine ulaştı

Trugo, Türkiye genelinde kesintisiz şarj hizmeti sunma hedefiyle kurduğu ağ kapsamında, 1000'inci yüksek hızlı (DC) şarj cihazını İstanbul'daki Pierre Loti Tepesi'nde devreye aldı.

Trugo, 1000 yüksek hızlı şarj cihazı hedefine ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kurduğu şarj ağı altyapısıyla 150 kilovat ve üzeri yüksek hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip Trugo, 1000'inci DC şarj cihazını hizmete sundu.

Kesintisiz kullanıcı deneyimi için 81 ilde 1000 yüksek hızlı şarj cihazı kurmak amacıyla yola çıkan Trugo, İstanbul'daki tarihi Pierre Loti Tepesi'nde açtığı son istasyonla hedefine ulaştı.

Yeni istasyonlar için yatırımlarına devam eden Trugo, halihazırda 81 ilde 1000'in üzerinde DC cihaz ve 2000 binden fazla soketle tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veriyor. Trugo, ayrıca yakın zamanda yatırımlarına başladığı AC cihaz altyapısında da 500'den fazla soketle kullanıcılara farklı alternatifler sunmaya devam ediyor

Açıklamada, Trugo'nun ultra hızlı şarj cihazlarının yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalıştığı ve bir bataryanın doluluk oranını yaklaşık 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardığı bilgisi verildi.

Kullanıcılar, Trugo'nun mobil uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla en yakın istasyonu bulup şarj sürecini takip etmenin yanı sıra geçmiş işlemlere erişerek ödemelerini de gerçekleştirebiliyor.

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