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TRT Haber 09.04.2025 12:22

İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD heyetleri bir araya geliyor

İstanbul yarın önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri yarın İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek. Görüşmede iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyete geçirilmesi ele alınacak.

İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD heyetleri bir araya geliyor
[Fotograf: TRT Haber]

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Heyetleri, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelecek.

Görüşmede Rus heyetine Washington Büyükelçisi olacak Aleksandr Darçiyev, başkanlık edecek.

ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

Görüşmede iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyete geçirilmesi konusu ele alınacak.

Heyetler ilk 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerinin normalleşmesi ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ele alınmıştı.

Heyetler ikinci olarak 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya gelmişti. Toplantı 6,5 saat sürmüştü.  

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